Леонид Слуцкий сыграл в футбол на своем стадионе «Бомбанера»

Фото: Проект "СЛУга футбола"

Уже несколько месяцев в Волгограде строится стадион «Боманера». Арену в Советском районе на свои деньги решил возвести легендарный волгоградец Леонид Слуцкий. Спортсооружение приобретает свои очертания. И впервые стройплощадку «Бомбанеры» посетил сам волгоградский тренер. Он посмотрел, справляются ли со своими задачами строители и все ли успевают. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе проекта «СЛУга футбола», Леонид Слуцкий остался доволен темпом и качеством работ. А еще именитый тренер сыграл в футбол на «Бомбанере».

На месте, где в будущем постелют газон, были установлены импровизированные ворота из арматуры. Леонид Слуцкий пробил на «Бомбанере» первое пенальти. Однако забить ему не удалось. Бывший голкипер, а ныне тренер в школе имени Слуцкого Андрей Евдохин отбил мяч.

Напомним, Леонид Слуцкий в 2019 году объявил, что построит в родном городе стадион. А играть на нем будут волгоградские мальчишки. Ныне главный тренер казанского «Рубина» вложил в строительство 60 миллионов рублей. 5 миллионов выделил бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. 351 тысяча рублей была собрана пожертвованиями неравнодушных к спорту волгоградцев. Работы по возведению арены с манежем начались в этом году. Как отмечали в команде Слуцкого, если ей никто не будет мешать, «Боманера» будет готова уже осенью.