«Ждем потепления»: Слуцкий получил разрешение на строительство стадиона в Волгограде

Фото со странички в инстаграме "СЛУга футбола".

Земельный участок есть, площадку разровняли, подготовительные работы провели, а сегодня у команды Леонида Слуцкого в Волгограде еще одна радостная весть – они получили разрешение на строительство стадиона «Бомбонера»

«Мы рады поделиться с вами долгожданной новостью последних месяцев –разрешение на строительство получено и в ближайшее время готовы приступить к активной стадии реализации нашего проекта! – ликует команда «Слуги футбола». - Сейчас мы улаживаем последние формальности и ждем, когда наладится погода в Волгограде.

Напомним, в 2019 году наш именитый земляк – футбольный тренер Леонид Слуцкий заявил, что построит в Волгограде новый и совершенно уникальный стадион. И даже название ему придумал – «Бомбонера», а также запустил видеоблог, в котором подробно рассказывает о том, как реализуется эта идея. Обещают, что это будет самый современный стадион для юных футболистов с немецким газоном и разборными трибунами.

Строят стадион в «Долине» Советского района Волгограда. В разрешении на строительство так и указано – спортивно-развлекательный комплекс ЖК «Родниковая долина». Кстати, сдать объект команда Слуцкого планирует уже осенью этого года (если никто мешать не будет – уточняют в команде Слуцкого).