В администрации Волгоградской области уволили руководителя комитета юстиции

Фото: Администрация Волгоградской области

В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Алексей Шмелев был освобожден от должности председателя комитета юстиции, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной администрации. Временно исполняющим полномочия руководителя облкомюстиции был назначен Игорь Антонов, который был заместителем руководителя комитета.

Причины увольнения Алексея Шмелева не уточняются. Он возглавлял региональный комитет юстиции с 2016 года.

Отметим, это не первое кадровое изменение в администрации Волгоградской области за последнее время. В ноябре покинули свои должности председатель комитета по делам национальностей и казачества Леонид Титов и его заместитель Олег Степанников. На прошлой неделе экс-председатель комитета по строительству Юрий Седов стал заместителем губернатора.