В администрации Волгоградской области уволили председателя комитета по делам национальностей и казачества

Фото: Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области

В администрации Волгоградской области произошли кадровые перестановки. Председатель комитета по делам национальностей и казачества Леонид Титов был уволен. Эту должность он занимал почти 5 лет.

Леонид Титов 23 года служил в органах внутренних дел. Закончил службу в 2003 году в должности заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью криминальной милиции ГУВД Волгоградской области. Затем полковник полиции был депутатом регионального парламента.

Исполняющим обязанности председателя комитета по делам национальностей и казачества был назначен Алексей Бахтуров, который был заместителем Леонида Титова и начальником отдела профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики.