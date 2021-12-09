У волгоградского губернатора появился еще один заместитель

Юрий Седов будет отвечать за строительство в регионе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В администрации Волгоградской области утро четверга началось с кадровых назначений – новую должность получил экс-председатель комитета по строительству Юрий Седов. Теперь он будет заместителем губернатора Волгоградской области, и курировать в этой должности уже знакомые ему отрасли – строительство, архитектуру, вопросы госохраны культурного наследия, также он будет следить за работой инспекции госстройнадзора. Отрасль ЖКХ в администрации будет курировать другой замгубернатора – Олег Николаев.

После ухода начальника на новую должность остается вакантным кресло руководителя комитета строительства. Пока в него переедет Евгений Панкин. Его назначили исполнять обязанности главы облкомстроя.

Как уточнили в администрации региона, у Седова неплохой послужной список – в строительстве выпускник волгоградского горхоза он проделал путь от инженера до руководителя