В администрации Волгоградской области комитет остался без зампредседателя

Фото: Администрация Волгоградской области

В администрации Волгоградской области новая кадровая перестановка. Она случилась опять в комитете по делам национальностей и казачества, заместитель председателя Олег Степанников покинул свою должность.

Отметим, 11 ноября после пяти лет работы был уволен председатель облкомказачества Леонид Титов. Исполняющим обязанности руководителя комитета был назначен Алексей Бахтуров. При этом на должность председателя претендует директор Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова Эдуард Давыдовский. Его кандидатуру уже одобрили на совете атаманов казачьих округов Волгоградской области.

В настоящее время в списке руководства комитета по делам национальностей и казачества на его сайте значится только зампредседателя Николай Москаленко. Однако на него в мае текущего года возбудили уголовное дело за служебный подлог. Чиновник подозревается в преступлении во время подготовки регионального фестиваля русской культуры, который остался лишь на бумаге и не состоялся.