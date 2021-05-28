Вот так фестиваль: в Волгограде на зампредседателя комитета обладминистрации завели уголовное дело за фиктивный концерт

В служебном подлоге могут подозревать Николая Москаленко (справа) Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Чиновника подозревают в служебном подлоге. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры, основанием стали материалы проверки надзорного органа совместно с областным УФСБ. Преступление было совершено во время подготовки регионального фестиваля русской культуры, который так и не состоялся.

14 декабря 2020 года комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области заключил контракт с ООО «РАЙ-ГРАСС» на проведение концерта. В этот же день компания подписала договор с муниципальным автономным учреждением «Информационное агентство Волгограда» на оказание услуг по организации и проведению фестиваля русской культуры. Он должен был состояться 16 декабря прошлого года. Комитет областной администрации оплатил госконтракт 24 декабря в сумме, превышающую 600 тысяч рублей. Только на самом деле никакого фестиваля не было. А заказчику, чтобы подтвердить проведение мероприятия, предоставили видеоматериалы концерта, который был приурочен ко Дню Конституции РФ.

Расследованием занимается Следственный отдел по Ворошиловскому району Волгограда Следственного управления СКР по региону. Прокуратура области взяла ход и результаты уголовного дела на контроль.

По информации «КП-Волгоград», в служебном подлоге подозревают заместителя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николая Москаленко.

Напомним, еще в апреле этого года прокуратура занялась проверкой аферы с проведением фиктивного регионального фестиваля русской культуры. Тем временем, ООО «РАЙ-ГРАСС» не в первый раз оказывается в центре скандала. Мэрия расторгла с компанией контракт на проведение благоустройства бульвара на улице Титова – подрядчик медлил с началом работ. По этой же причине с «РАЙ-ГРАСС» накануне разорвали договор на благоустройство сквера 8 марта.