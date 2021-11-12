Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 16:39

В Волгограде атаманы одобрили кандидатуру председателя облкомказачества

Общественники утвердили на пост Эдуарда Давыдовского
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: АВО

Фото: АВО

Впервые в Волгоградской области совет атаманов казачьих округов согласовывал кандидатуру руководителя комитета по делам национальностей и казачества. Кандидатуру Эдуарда Давыдовского одобрили на встрече, где присутствовали атаманы пяти окружных обществ «Всевеликого войска Донского», сенатор Николай Семисотов, вице-губернатор Геннадий Шевцов и члены Общественной палаты, сообщили в администрации региона.

- Атаманы казачьих округов одобрили кандидатуру Эдуарда Давыдовского на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области как органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории региона, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Эдуард Давыдовский более восьми лет руководил Казачьим кадетским корпусом имени Недорубова. Был депутатом Волгоградской облдумы прошлого созыва, имеет воинское звание полковник, отмечен госнаградами. Он заменит Леонида Титова, которого освободили от должности председателя комитета накануне.