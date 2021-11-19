В Волгограде арестовали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста

Подозреваемый будет находиться под арестом на время следствия. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дзержинский суд Волгограда арестовал подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста в парке имени 8 марта. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 23-летний ранее судимый волгоградец будет находиться в СИЗО, пока будет идти следствие. На него возбудили уголовное дело.

Напомним, памятный знак в Центральном районе Волгограда исписали черной краской в ночь на 11 ноября. При этом он был открыт только 9 ноября представителями посольства Израиля в России. Подозреваемого задержали спустя неделю сотрудники МВД и ФСБ, он сознался в содеянном. В квартире волгоградца нашли оружие, атрибутика и блокноты с записями экстремистского характера. 23-летний местный житель причастен к еще трем преступлениям в Дзержинском районе. Он напал на продуктовый магазин, вооружившись арбалетом, также у него покушение на кражу из ломбарда и умышленное повреждение машины.

- Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - отметили в региональной полиции.

Кроме того, подозреваемый в вандализме уже отбывал срок в тюрьме. В ноябре 2014 года, являясь школьником, вместе с сообщником в противогазах они напали на аптеку. Преступники забрали из кассы деньги, а затем облили прилавок бензином и подожгли вместе с провизором, работница аптеки получила ожоги и была госпитализирована. Разбойников искали год, в декабре 2015-го их нашли, а позже вынесли приговор. Подозреваемый в осквернении памятного знака жертвам Холокоста вышел из тюрьмы в мае 2020 года.