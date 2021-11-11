В Волгограде осквернили памятник жертвам Холокоста

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 11 ноября вандалы осквернили только что открывшийся памятник жертвам Холокоста в сквере 8 марта. Черные надписи на памятном знаке заметили волгоградцы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские устанавливают личности преступников. На месте работает следственно-оперативная группа.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в региональном Главке МВД.

В мэрии города сообщили, что сотрудники «Волгоградзеленхоза» оперативно убрали все надписи.

Напомним, памятный знак жертвам Холокоста в сквере 8 марта в Центральном районе был открыт в Международный день против фашизма и антисемитизма 9 ноября. В церемонии приняли участие представители посольства Израиля в России.

В Волгограде вандалы регулярно портят благоустраиваемые территории. Недавно неизвестные сломали фигуру в бульварной зоне вдоль проспекта Жукова, подобные случаи фиксируются в парках и скверах и в других районах. В октябре в центре города открыли мемориальную доску с именем первого губернатора региона Ивана Шабунина, через 3 дня в нее бросили банку с краской.