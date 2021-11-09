В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста

В Волгограде 9 ноября 2021, в Международный день против фашизма и антисемитизма, открыли памятный знак жертвам Холокоста в виде бронзовой «Звезды Давида», заключенной в кольцо из красного гранита. Установили его в сквере 8 марта в центре города, где в годы Сталинградской битвы проходили массовые расстрелы мирного населения. В торжественной церемонии приняли участие представители посольства Израиля в России, сообщили в администрации региона.

- Символично, что сегодня, в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, в городе-герое Волгограде открыт памятник жертвам Холокоста. Это еще один очень важный шаг в сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Сохранение исторической памяти является нашей общей задачей, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями дипломатической миссии.

Представители посольства Израиля в России также отдали дань памяти защитникам Сталинграда на Мамаевом кургане и посетили музей.