В квартире подозреваемого нашли оружие. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста, который был открыт в сквере имени 8 марта. Им оказался 23-летний ранее судимый волгоградец. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, он тщательно готовился к совершению противоправного деяния. Молодой человек купил маску с прорезями для глаз, темную одежду и баллончик с краской, а ночью расписал памятный знак.

- Сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России и территориальных подразделений органов внутренних дел установили и задержали подозреваемого в вандализме, - отметили в региональной полиции.

Волгоградец не скрывает свои экстремистские взгляды. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В квартире подозреваемого нашли атрибутику и блокноты с записями экстремистского характера, а также разные виды оружия. В содеянном он сознался, сказав, что раскаивается лишь частично. На волгоградца было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что он причастен в разбойных нападениях на продуктовый магазин и ломбард с использованием арбалета.

Напомним, памятный знак жертвам Холокоста осквернили в ночь на 11 ноября, он был расписан черной краской. При этом открыт он был 9 ноября в сквере имени 8 марта в Центральном районе, в церемонии приняли участие представители посольства Израиля в России.