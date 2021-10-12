В Волгограде вандалы испортили мемориальную доску с именем Ивана Шабунина

Рабочие приводят табличку в порядок. Фото: администрация Волгограда.

Возле дома №2 на Чуйкова во вторник, 12 октября, очень много людей: здесь собрались представители мэрии Волгограда, полиции, «Волгоградзеленхоза». Сегодня около полудня неизвестные бросили банку с краской в мемориальную доску, которую повесили здесь только 9 октября. Залитая синими разводами табличка гласит, что в этом доме с 1976 по 2000-й годы жил первый глава администрации Волгоградской области Иван Шабунин. Его память власти решили увековечить спустя 15 лет после его смерти, и на торжественное мероприятие по этому случаю пришли десятки людей, а цветы сюда несли все выходные. Но кому-то, видимо, это не понравилось.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, рабочие оттирают табличку и фасад дома от краски, а поиском хулигана займется полиция, которая уже осматривает место происшествия. Преступник оставил после себя только осколок от банки.

- По данному факту проводится проверка, на месте работает следственно-оперативная группа 4-го отдела полиции, - сообщили в региональном Главке МВД.

Все же большинство людей в городе оценили появление мемориальной доски позитивно. Иван Шабунин считается народным и одним из самых любимых у волгоградцев губернатором. Люди до сих пор рассказывают, что он был очень уважаемым человеком высокой морали, ходил по городу без охраны и запросто общался с простыми людьми, и сделал немало хорошего для региона. Благодаря его работе начато строительство мостового перехода через Волгу.