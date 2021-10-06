Куда не пустят с 18 октября без прививки от коронавируса в Волгоградской области

Прививка станет пропуском во многие места. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На заседании оперативного штаба Волгоградской области по борьбе с коронавирусом 6 октября решили вновь ввести для хроников и пенсионеров старше 65 лет режим самоизоляции, а тем, кто не сделал прививку от COVID-19, с 18 октября 2021 ограничить доступ в театры, музеи, МФЦ, в санатории и на турбазы. Такое решение власти приняли с учетом складывающейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки и прогнозов специалистов Роспотребнадзора.

С 12 октября 2021 в Волгоградской области оперштаб предложил ввести режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих пенсионеров 65 и хроников. Для непривитых волгоградцев от 60 лет самоизоляция рекомендована.

С 18 октября 2021 без прививки или справки о болезни ковидом в течение последних полугода не пустят на спортивные, оздоровительные, культурно-досуговые объекты. Также их не будут очно принимать в МФЦ, исключение – отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа. Также не вакцинированным и не болевшим закроют доступ в санатории, пансионаты, дома отдыха и на турбазы Волгоградской области.

Тем временем власти продолжат вакцинацию и ревакцинацию от кронавируса, проведут дополнительную разъяснительную работу с начальниками организаций и предприятий, чтобы те не забывали о профилактике и защите своих сотрудников. Дополнительно решили по возможности перевести на удаленку более 30% работников и чиновников.

Школы, детсады и колледжи продолжат работать очно. При этом для директоров образовательных учреждений разработают четкие критерии перевода на удаленное обучение групп, классов и организаций целиком.

К 18 октября оперштаб снова соберется на заседание, на котором рассмотрит новые предложения по сдерживанию коронавируса в сфере общепита, пассажирского транспорта и оказания услуг. А пока власти обещают усилить контроль за соблюдением уже действующих карантинных мер и решений оперативного штаба.