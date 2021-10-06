Оперштаб Волгоградской области решил не вводить дистанционку в школах

Школьники продолжат учиться очно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время отсутствует необходимость перевода в полном объеме учебных заведений на дистанционную форму обучения, - заявил 6 октября оперативный штаб Волгоградской области по коронавирусу. Такое решение чиновники приняли, постоянно мониторя обстановку с заболеваемостью разных возрастных категорий в регионе. 89% заболевших в Волгоградской области приходится на взрослое население. Власти считают, что в данной ситуации достаточно отправлять на карантин и переводить на дистанционный формат обучения только выборочные классы или школы.

Тем не менее, комитет образования и Роспотребнадзор продолжат изучать санитарно-эпидемиологическую обстановку в учебных заведениях. По словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, рост очагов коронавируса в школах, детсадах и колледжах был после летних каникул. Сейчас ситуация улучшается, на последней неделе число очагов в учебных заведениях снизилось на 5%.

По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области карантин ввели в 240 классах школ, в 41 группе в детсадах, в 80 группах в средних специальных учебных заведениях, в 61 группе в вузах.