Уйдут ли школы на дистанционку из-за коронавируса и чего еще ждать, решает оперативный штаб Волгоградской области

В ковидных госпиталях все больше заразившихся волгоградцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области растут заболеваемость и смертность от коронавируса. Ситуация сложная, поэтому 6 октября оперативный штаб региона собрался на заседание, чтобы решить какие профилактические меры и карантинные ограничения смогут сдержать COVID-19. Основное внимание уделили детям и подросткам, которые стали болеть ковидом чаще и тяжелее, пенсионерам старше 65 лет, работе сферы услуг и вакцинации.

- Только за прошедшую неделю индекс заболеваемости в расчете на 100 тысяч жителей вырос с 13,9 до 14,7 человек. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями - в 2,7 раза выше среднемноголетних значений. Причем более 50% заболевших этой опасной болезнью – люди в возрасте 65 +, именно в этой возрастной группе наблюдается самая высокая летальность, - подчеркнул на заседании оперштаба губернатор Андрей Бочаров.

Осложняет обстановку сезонный ростом заболеваемости ОРВИ. Каждую неделю вирусы укладывают в постель более 20 тысяч волгоградцев, 40% из них – это дети и подростки. А более половины – пожилые люди. Серьезное превышение эпидпорога уже зафиксировано в Волгограде.

Медики работают на износ, но все же продолжают оказывать плановую и экстренную помощь. Число ковидных госпиталей пополнили новый инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону и вся больница Фишера в Волжском. Под коронавирус в Волгоградской области отдали более 7 тысяч коек, в резерве около 10% из них. Поэтому на оперштабе обсудят дальнейшие планы по развертыванию инфекционных мест. Тем временем, на круглосуточный режим работы перешли уже четыре амбулаторных ковидария в поликлиниках №1, 4, 28 и в больнице №15 в Красноармейском районе.

Пока в школах, где дети заболели ОРВИ и коронавирусом, переводят на дистанционку или смешанную форму обучения отдельные классы. Две школы ушли на карантин целиком.

От коронавируса прививки сделали более 880 тысяч человек – это 55% от плана, вакцину от гриппа укололи 540 тысяч волгоградцев и это 40% от нормы всего за месяц.

- Обращаю ваше внимание на то, что скорость вакцинации от гриппа намного выше скорости вакцинации от коронавирусной инфекции. Мы запросили у Минздрава России дополнительные поставки вакцины. Значит, срабатывает человеческий фактор. Люди доверяют привычному, - отметил Андрей Бочаров.

ПЕНСИОНЕРОВ – НА САМОИЗОЛЯЦИЮ, В САНАТОРИЙ И МУЗЕЙ – ТОЛЬКО С ПРИВИВКОЙ

Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева предложила вновь ввести самоизоляцию для жителей в возрасте 65+ и хроников за исключением вакцинированных или переболевших (в последние полгода). Также только тех, кто сделал прививку от коронавируса, пускать в учреждения культуры и санатории, парки, на турбазы. Исключение - только для детей до 18 лет.

- Уровни летальности составляют чуть больше 3%, при этом около 80% летальных исходов приходится на лиц старше 65 лет, - обосновала свои предложения руководитель Роспотребнадзора.

При этом чаще всего заболевают работающие пенсионеры, служащие, школьники. На медработников приходится 4,5% заразившихся ковидом.

И снова Ольга Зубарева напомнила о том, что давно известные профилактические меры и карантинные ограничения мало кто соблюдает. А маски и социальную дистанцию, термометрию и утренний фильтр никто не отменял. Поэтому Роспотребнадзор предлагает усилить и контроль.

В итоге оперштаб решил, что пенсионеров вернут на самоизоляцию, а без прививки ограничат доступ в МФЦ, на спортивные, оздоровительные и культурно-досуговые объекты.

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