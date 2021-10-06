Роспотребнадзор: уровень смертности от коронавируса в Волгоградской области - больше 3%

Врачам не удается спасти 3% пациентов в нашей области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области 6 октября на очередное заседание собрался оперативный штаб по коронавирусу, где приняли много важных решений: возвращение в нашу жизнь самоизоляции, удаленки, а также новые запреты для тех, кто не желает вакцинироваться. Главный санитарный врач Ольга Зубарева озвучила новые цифры: какая смертность в регионе, кто и где чаще всего заражается ковидом и что ученые изучают вирус в регионе на предмет мутаций.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, 89% от общего числа заболевших коронавирусом в области – взрослое население. Среди заболевших больше всего работающих пенсионеров (26% от общего числа зараженных), 10% - это служащие, 9,5% - учащиеся образовательных учреждений, медицинских работников среди заболевших – 4,5%.

- Рост заболеваемости коронавирусом в регионе в три раза начался с июня и продолжается в настоящее время. Уровень летальности - чуть больше трех процентов, из них около 80% летальных исходов приходится на лиц старше 65 лет, - заявила глава санитарного ведомства.

Кстати, в волгоградских НИИ изучают гуляющий в регионе вирус на предмет мутаций. По словам Ольги Зубаревой, в 68% исследуемых проб выявлены мутации. Из них в 93% - геновариант дельта.

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