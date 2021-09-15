Волгоградский малыш после самого дорогого укола в мире впервые встал на ножки

Кадр с видео фонда помощи "География Добра"

Прошло полгода с того момента, когда волгоградскому малышу Артему Сармашову сделали самый дорогой укол в мире. У мальчика было диагностировано редкое заболевание спинальная мышечная атрофия (СМА). После необходимой терапии ребенок постепенно идет на поправку, на днях Артем впервые встал на ножки. Видео с трогательным для его родителей, волонтеров и врачей моментом было опубликовано фондом помощи «География Добра».

Малыш учиться держать опору, и то, что он уже может вставать на ножки, является большим результатом. СМА приводит к постепенной атрофии мышц, потери возможности ходить. Со временем из-за болезни становится невозможным самостоятельно, сидеть, глотать, дышать. Для лечения необходим препарат Zolgensma, стоимость которого составляет 160 миллионов рублей. Артему Сармашову собрали необходимую сумму, огромное пожертвование в 142 миллиона сделал анонимный «волшебник». Мальчику сделали укол в московской клинике, после чего его состояние постепенно улучшается.

Артем не единственный ребенок в Волгоградской области, у которого диагностировали СМА. В августе завершился сбор на препарат Zolgensma для Ильи Шахова из Фролово. Он сейчас находится вместе с мамой в Москве и готовится к генетической терапии. Опасная болезнь также у 2-летнего Вадима Сорокина из Волжского. Его родители продолжают сбор средств на самый дорогой укол в мире, пока собрано 5,64% от требуемой суммы. Реквизиты помощи можно найти здесь.