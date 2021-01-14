Говорят, под Новый год чудеса случаются, особенно, если в него сильно веришь. Семья из Волгограда, которая долгие месяцы собирала по крупицам деньги на лечение своего малыша - Артема Сармашева с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия) - получила 14 января 2021 года перевод от анонима на сумму почти 150 миллионов рублей.«Произошло чудо, которого мы так долго ждали и о котором мечтали: сегодня мы закрыли сбор денег на лечение нашего сыночка!, - сообщила прекрасную новость мама Артема на всех своих страничках в соцсетях. - Наш сбор шёл 103 дня. Были дни подъёмов и отчаянья. И постоянное чувство, что время и болезнь идут за нами по пятам и наступают на пятки. Но чудо свершилось и появился наш главный волшебник, который закрыл наш сбор. Мы будем всю жизнь благодарны ему. Спасибо вам за спасение нашего сына. Храни вас Бог. Вы благородный человек с большим сердцем и душой».Напомним, что таких, как Артем Сармашев, может спасти единственное и самое дорогое лекарство в мире – укол Золгенсма, который стоит порядка 160 миллионов рублей. И сделать этот укол надо, пока малышу не исполнится 2 года. Сейчас Артему 1 год и 5 месяцев, и счет жизни шел уже на дни. Благодаря «неизвестному волшебнику» этот малыш будет жить! «Какое чудо!», «Слезы радости на глазах!», «Люди, вы настоящие! Спасибо, что есть такие волшебники. Низкий поклон тебе человек за жизнь этого ребенка!», - оставляют комментарии подписчики, которые следили за ситуацией с Артемом и помогали волгоградской семье.Но, надо сказать, что в Волгограде Артем – не единственный малыш с СМА. Илье Шахову из города Фролово Волгоградской области сейчас 10 месяцев и он также ждет волшебника, который подарит ему жизненно необходимое лекарство.Кстати, активно помогает собирать деньги на лечение российских деток с СМА Алена Хмельницкая. Она вместе с коллегами-актрисами основала фонд помощи таким детям и буквально в ноябре 2020-го приезжала в Волгоград к Артему Сармашеву и Илюше Шахову.