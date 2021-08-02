«Я буду молиться о вас всю жизнь»: ангел-хранитель подарил волгоградскому малышу с СМА самый дорогой укол в мире

Семья Шаховых собрала более двух миллионов долларов на укол жизни для своего малыша с СМА. Фото: инстаграм

«Чудо свершилось!» - именно так называет произошедшее мама Ильи Шахова, малыша с СМА из Волгоградской области. В Ильин день - день ангела маленького СМАйлика - пожелавший остаться неизвестным благотворитель перечислил более 70 миллионов рублей и закрыл сбор на самый дорогой укол в мире. Препарат Золгенсма – единственное спасение для детей со спинально-мышечной атрофией стоит более 2,2 миллионов долларов.

- Небеса послали нам нашего долгожданного благотворителя, который внес половину от необходимой суммы. Мое материнское сердце ликует и плачет от счастья. Я буду молиться о вас всю жизнь, наш анонимный герой, - мама Ильи не скрывает счастья и благодарит всех, кто помог собрать необходимую на драгоценное лекарство сумму. - Спасибо вам ЛЮДИ!

Илье Шахову из города Фролово Волгоградской области уже почти полтора года, его возраст и вес приблизились к критической отметке, после которой даже дорогущая Золгенсма бессильна. Собирали деньги на укол больше года. За это время вера в лучшее не раз сменялась отчаянием.

Была надежда, что получить укол Zolgensma мальчику поможет Минздрав РФ. Но две недели назад ведомство отказало ребенку в помощи, потому что ему больше полугода.

С утра 2 августа мама Ильи написала на страничке в инстаграм:

- Давайте проведем Ильин день, как полагается, чтобы радости хватило на целый год! Сегодня можно попросить пророка Илью не только о щедром урожае, но и о здоровье больных, о счастье в семье.

И уже в конце дня в семью Шаховых пришло долгожданное счастье.

Илья Шахов – уже второй малыш из Волгоградской области, которому в этом году собрали средства на укол жизни. В начале года препарат Zolgensma получил Артем Сармашов. Подарил ему новую жизнь также неизвестный волшебник – именно так называют родители СМАйликов благотворителей, которые дарят их детям надежду.

Однако в Волжском еще ждет своего ангела-хранителя двухлетний Вадим Сорокин. Пока его родители собрали только около 4% от требуемой суммы. Реквизиты для помощи вы найдете здесь.