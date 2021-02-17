Волгоградский малыш со СМА получил укол жизни за 160 миллионов рублей

Фото с личной странички Артема Сармашова.

Волгоградкий мальчишка Артем Сармашов с редким и очень опасным заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия) 15 февраля отпраздновал свой второй день рождения. Именно в этот день ребенок получил свой укол жизни – препарат ZOLGENSMA, который стоит 160 миллионов рублей.

«Сегодня свершилось чудо: Артем получил долгожданное лечение! Спасибо Вам, Вы подарили второе день рождение нашему сыну и особенно нашему главному Волшебнику», - сообщила мама Артема на своей страничке в соцсети.

Волшебником она называет незнакомца, который оплатил волгоградскому ребенку это дорогостоящее лечение. Щедрый подарок пришел Сармашевым месяц назад, а сегодня Артему уже ввели препарат.

«Процедуру Артем перенес хорошо. Сдали анализы, пока все в норме. Теперь у нас период восстановления. Ну а после - долгий и непростой путь реабилитации. Все только начинается, но главный шаг сделан. Сегодня на душе легко и радостно. Мы очень счастливы и делимся этим счастьем с вами. Желаем всем вам только здоровья», - пишет мама Артема.

Напомним, СМА - тяжелое заболевание. Единственное спасение - препарат ZOLGENSMA, который надо сделать ребенку до двухлетнего возраста. В городе Фролово Волгоградской области сегодня есть еще один малыш с таким же редким заболеванием - Илья Шахов. Сейчас ему почти год и он все еще ждет своего волшебника.