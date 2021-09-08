«Это классика»: в Волгограде на проспекте Жукова появились кованые машина и велосипеды

К концу сентября подрядчик обещает полностью благоустроить пешеходную зону. Фото: Юлия Данильченко

Полгода назад на бульваре вдоль проспекта Жукова спилили старые деревья, после чего пешеходная зона совсем опустела. Волгоградцы гадали, что же тут появится. Обещали не только новенькие дорожки и зелень, но и красивые арт-объекты. Сегодня видны результаты долгожданного благоустройства: рабочие с утра до вечера суетятся, чтобы до конца сентября все успеть. «КП-Волгоград» посмотрела, как подрядчик устанавливает привезенные архитектурные формы - «Декоративный забор», «Авто» и «Велосипеды».

ЭТО КЛАССИКА

Не успели рабочие выгрузить беленький кованый автомобиль, как он заинтересовал прохожих. Мальчишка радостно залез порулить.

Машину еще и не установили, а она уже пользуется популярностью. Фото: Юлия Данильченко

Машина красивая, полюбится не только детворе, но и молодоженам – рядом ЗАГС. Чуть дальше бригады поставили белый забор и два симпатичных велосипеда – маленький и большой, а еще две ротонды высотой 2,5 метра. Привезенные арт-объекты сразу же сделали бульвар уютным, да и глаз радуется. Красиво, практично, романтично.

Высота ротонды - 2,5 метра. Фото: Юлия Данильченко

Но это еще не все – по проекту на бульваре появятся шахматный стол, скамья примирения, арка «Сердце», лавочка в виде фортепиано, а также арт-объект в форме свадебных колец. Их привезут чуть позже.

"Декоративный забор". Фото: Юлия Данильченко

Горожане уже оценили новые тротуары, большую часть которых выложили. Осталось немного.

А это вторая ротонда. Фото: Юлия Данильченко

- Скоро подрядчик завершит мощение пешеходных дорожек общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Работы выполнены на основных тротуарах, в настоящее время бригаде остается сформировать примыкания. На объекте уже установлены новые фонари и камеры видеонаблюдения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Старые деревья вырубили, но взамен сажают кустарники. Фото: Юлия Данильченко

Параллельно рабочие «примеряют» газон. Рулоны привезли с утра, места для него много – порядка 4 тысяч квадратных метров. Сразу же подумали о поливе, ведь помимо травы тут высадят свыше 400 деревьев, более 3 тысяч кустарников. Волгоградцы переживали, что после вырубки деревьев негде будет даже от жары спрятаться. Это тоже предусмотрели: будет, нужно только подождать.

Люди ходят по тротуарам даже в разгар работ. Заодно оценивают. Фото: Юлия Данильченко

- На участке продолжается озеленение территории. Сегодня исполнитель начал укладывать рулонный газон. Двухкилометровая система поливочного водопровода обеспечит уход за всеми растениями, - отметили в администрации.

Горожане, которые даже в разгар ремонта ходят по бульвару, по в целом довольны: они помнят, как ту все было до благоустройства.

Велосипеды только привезли, мы застали процесс установки. Фото: Юлия Данильченко

- Состояние объекта было плачевное. Последние работы проводились в 70-80 годах. С тех пор мало что менялось. Что касается выбора архитектурных форм, то мы решили отойти от общего стиля. Это классика, - рассказал директор порядной организации «Креско» Сергей Сапунов.

Отметим, что на благоустройство бульвара в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроект «Жилье и городская среда» потратят 47 миллионов рублей.