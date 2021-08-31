В Волгограде вандалы подожгли сцену в парке

Вандалы чего только не устраивали в Волгограде: ломали, резали, изрисовывали, портили, воровали. В этот раз волгоградцы пошли дальше и просто подожгли сцену в парке Аттракционов на Тракторном. Что именно они хотели сделать – погреться, пожарить шашлык или просто руки чесались, но утром 31 августа коммунальщики обнаружили выжженный пол на эстраде в парке. Ее только установили во время реконструкции парка в 2019 году. На площади 140 квадратных метров испорчено около двух квадратных метров покрытия. На место ЧП вызвали полицию, ей предстоит найти вандалов.

- После окончания проверочных мероприятий администрация Тракторозаводского района приступит к замене поврежденного покрытия, - пообещали в администрации города. Им не привыкать. Постоянно работникам коммунальных служб приходится менять поломанные скамейки, урны, фонари, изорванное покрытие на площадках, а также сажать новые цветы и деревья взамен украденных.