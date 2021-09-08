В Волгограде «Лексус» прокатился по пешеходной Аллее Героев

В Волгограде водителей словно охватила эпидемия, они ездят по лестницам и по паркам, возят людей на крыше авто, невзирая на правила. Еще одного нарушителя оштрафовали на 2 тысячи рублей за то, что он вечером 7 сентября на «Лексусе» он прокатился по пешеходным дорожкам Аллеи Героев в центре города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 29-летний мужчина на белом внедорожнике решил проехаться по пешеходной зоне около девяти часов вечера 7 сентября. Прибывшие на место полицейские установили личность нарушителя. При этом водитель заявил, что ему перегородили проезд, поэтому он решил ехать по тротуару. Но штраф ему все же придется заплатить.

Напомним, в июле пьяный волгоградец на «Ниве» прокатился по Центральной набережной. До этого еще один волгоградец оценивал возможности внедорожника Toyota на центральной лестнице, еще один лихач дрифтовал на площади Павших борцов (подробности), было и несколько любителей кататься по паркам.