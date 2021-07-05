«Проверял машину»: пьяный волгоградец на «Ниве» прокатился по Центральной набережной

"Неправильно поступил", - раскаялся водитель, когда его задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Похоже, лестница Центральной набережной Волгограда стала популярным местом для тест-драйвов машин. В мае 31-летний волгоградец оценивал возможности внедорожника Toyota, заехав по ступеням снизу вверх, а ночью 4 июля его «подвиг» повторил 39-летний владелец «Нивы Шевроле». Лихач также решил протестировать свою «ласточку» на прочность. Рассекая между гуляющими горожанами, мужчина катался по парку, нервно тормозил и вел себя неадекватно. Теперь ему грозит не только штраф, но и лишение прав, ведь волгоградец был в состоянии опьянения.

- Камерами наблюдения системы АПК «Безопасный Город» было зафиксировано, как внедорожник «Нива Шевроле» осуществляет движение по ступеням лестницы и пешеходным зонам Центральной набережной, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина решил протестировать "Ниву" на пешеходной зоне. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На вопросы полицейских виновник ответил с улыбкой и раскаянием:

«Просто решил проверить машину. Машина нормальная. Но я неправильно сделал».

Стражи порядка привлекли водителя по статье за нарушение ПДД. Также начали расследование по статье за управление автомобилем в нетрезвом виде. «Ниву» пока забрали на штраф стоянку.

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