В Волгограде нашли лихача, который дрифтовал на площади Павших борцов

Скрин видео.

На Первомай волгоградец на БМВ устроил дрифт-шоу на площади Павших Борцов. Иномарка кружила вокруг памятника Александру Невскому, совершая весьма опасные маневры. Все это снимали на видео. К счастью, обошлось без ДТП и пострадавших. Спустя два дня сотрудники Госавтоинспекции Волгограда установили личность и местонахождение лихача, который создавал опасную обстановку на дороге. Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, 3 мая полиция нашла 27-летнего волгоградца. Его иномарка осталась без государственных знаков, а на него самого составили протокол.

- Лихач лишился государственных знаков, в отношении него составлен протокол по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, - сообщили в региональном главке МВД России.

Как оказалось, машина нарушителя еще и не была зарегистрирована в установленном законом порядке.