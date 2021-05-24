Волгоградец устроил тест-драйв внедорожника на лестнице Центральной набережной

Молодой житель Ворошиловского района отрицать вину не стал, да и ничего плохого в своем поступке не видит. Просто проверял возможности новой машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

23 мая лестница Центральной набережной стала площадкой для тест-драйва внедорожника Toyota: 31-летний владелец автомобиля без труда заехал на ступени, кстати, недавно отремонтированные, чтобы проверить характеристики своей «ласточки». Произошло это около 5:30 утра, так что зрителей не было, но действие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Полицейские нашли нарушителя.

- Камерами наблюдения системы АПК «Безопасный Город» было зафиксировано, как внедорожник «Toyota» осуществляет движение по ступеням лестницы Центральной набережной, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Для тестирования машины волгоградец выбрал именно центральную лестницу города-героя. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молодой житель Ворошиловского района отрицать вину не стал, да и ничего плохого в своем поступке не видит.

- Автомобилем вы управляете? - спрашивают полицейские.

- На данный случай да.

- Что можете пояснить за 23.05.2021 года на Аллее Героев вы двигались по тротуару.

- Проверял мощность автомобиля.

- Как пояснил водитель, он решил протестировать внедорожные характеристики автомашины и взобрался по ступеням центральной лестницы. Кроме этого, дорожными камерами зафиксирован факт перевозки водителем пассажиров с нарушениями, - добавили в ведомстве.

Дама ехала не в салоне, а в кузове внедорожника. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пассажирка ехала не в салоне внедорожника, а в кузове. На автомобилиста составили сразу два административных протокола – за движение по пешеходным дорожкам и нарушение правил перевозки людей.

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