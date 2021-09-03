В Волгограде прощаются со спортсменами, погибшими в ДТП на трассе

В Волгограде проходят похороны Виктора Костюк и его брата Валерия. Фото: www.instagram.com/viktor_kostyuk_34/.

В Волгограде 3 сентября прощаются со спортсменами, которые погибли в страшной аварии на трассе в Новоаннинском районе. В 10.00 на Центральном кладбище началось прощание с братьями Виктором и Валерием Костюк. Спортсменов по единоборствам, которые также были фитнес-тренерами, похоронят в пятницу на Краснооктябрьском кладбище.

31 августа родные и близки простились с Аманатом Хамзиным, который был похоронен под Волжским. Тело четвертого погибшего в ДТП Табриза Исмаилова доставили в Азербайджан.

Напомним, страшная авария произошла утром 30 августа на участке трассы Москва-Волгоград в Новоаннинском районе. Четверо спортсменов возвращались из Твери, где триумфально выступили на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою, посвященные памяти олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова. Машина «Toyota Camry» молодых людей, за рулем которой был 31-летний Виктор Костюк, выскочила на встречку и лоб в лоб столкнулась с цементовозом. Валерий Костюк, Аманат Хамзин и Табриз Исмаилов скончались на месте, Виктор Костюк умер в больнице. В Михайловскую ЦРБ был доставлен и водитель цементовоза, его жизни ничего не угрожает.