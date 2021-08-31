Стала известна дата прощания со спортсменами, которые погибли в ДТП на трассе Москва-Волгоград

С Виктором и его братом Валерием простятся 3 сентября. Фото: www.instagram.com/viktor_kostyuk_34/.

В Волгограде прощаются со спортсменами, которые погибли в страшной аварии на участке трассы в Новоаннинском районе. Братья Виктор и Валерий Костюк будут похоронены 3 сентября на кладбище Краснооктябрьского района, сообщают их родные в социальных сетях. Прощание с ними пройдет на Центральном кладбище в 10.00. Сегодня друзья и близкие простились с Аманатом Хамзиным, его похоронили в Волжском. Тело Табриза Исмаилова доставят в Азербайджан, об этом в Instagram рассказал тренер по единоборствам Рамиль Исмаилов.

Напомним, трагедия произошла накануне в 7.40 на 717-м километре трассы Р-22 «Каспий». Автомобиль «Toyota Camry», в котором спортсмены по смешанным единоборствам ехали с соревнований из Твери, выскочил на встречку и попал под цементовоз под управлением 51-летнего водителя. Молодые люди ехали с турнира по универсальному бою, где заняли первое общекомандное место. До приезда скорой помощи скончались призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин и тренер по боксу Валерий Костюк. Им было от 24-х до 26-ти лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Новоаннинскую ЦРБ доставили 31-летнего Виктора Костюк, который был за рулем иномарки. Однако спасти мастера спорта по рукопашному бою и мастера спорта по жиму лежа медикам не удалось. Братья Костюк также работали тренерами в фитнес-центре «Alex Fitness». У Виктора 1 сентября в первый класс пойдет дочка. Маленький ребенок также остался у Табриза Исмаилова.

В аварии пострадал и водитель цементовоза, его госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Его состояние оценивается как средней тяжести.