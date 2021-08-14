Стало известно, во сколько волгоградцам обойдется поход в новый аквапарк на Санаторном

Первый волгоградский аквапарк строят на границе Советского и Кировского районов. Фото: администрация Волгоградской области.

Лето подходит к концу, и волгоградцы традиционно провели его без водных развлечений: с одним официальным пляжем на весь город и одним местом отдыха у воды. Была надежда на авквапарк, который обещали к июлю построить на Санаторном. Но его открытие затянулось. Развлечения на воде заработают только в сентябре, и пока центр не круглогодичный. Стало известно, во сколько волгоградцам обойдется поход туда в будни и выходные.

Как сообщили в официальном инстаграме аквапарка, все, кому больше 14 лет, заплатят 1100 рублей за 4 часа отдыха днем в будни, дети – 500 рублей. Тем, кто хочет кататься и купаться весь день, придется раскошелиться на 1600 рублей и 600 рублей отдать за ребенка младше 14 лет. В выходные цены возрастут до 1300 за 4-часовый билет на взрослого и 700 рублей за ребенка, полный день будет стоить 1800 и 800 рублей соответственно.

Волгоградцев интересует дата открытия нового развлечения, но администрация заведения пока этого сказать не может: идут пусконаладочные работы.

Напомним, в этом году в Волгограде также заработали водяные горки в парке «Раздолье» в пойме реки Царица, а в ЦПКиО можно покататься на лодках и надувном розовом фламинго по искусственному пруду. За городом можно отдохнуть на платном пляже в хуторе Бобры, на городском пляже на Ахтубе в Волжском и в аквапарке Волжского.