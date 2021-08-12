В Волгоградской области продолжают тушить крупный лесной пожар в районе населенного пункта

Пожарные продолжают проливать отдельные участки леса. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Даниловском районе Волгоградской области с вечера 11 августа тушат крупный пожар. Лес загорелся в хуторе Каменночерновском, и к полуночи власти приняли решение обезопасить людей, организовав пункт временного размещения. Волгоградский губернатор объявил эвакуацию хутора, но в МЧС сообщили, что она не понадобилось, и угрозы жилым домам и людям сейчас нет. На утро, 12 августа, тушение пожара продолжается, в ликвидации горения участвуют более 800 человек и 24 пожарные машины.

- На данный момент пожарно-спасательными подразделениями производится проливка отдельных участков. Пострадавших нет, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Как говорят в администрации Волгоградской области, жители приняли решение остаться в своих домах. Лишь одну женщину поместили в ЦРБ - в опасной ситуации она не смогла бы покинуть свой дом оперативно из-за проблем со здоровьем.

На месте работают полицейские - помогают охранять общественный порядок, регулируют дорожное движение.

Ситуация осложняется страшной засухой – в регионе давно не было дождей. Из-за обилия сухой травы и температуры воздуха выше +40 угроза новых возгораний степей и лесов существует постоянно. 11 августа в Волгограде случился крупный пожар в дачном обществе, сгорело несколько построек и домов в СНТ «Металлург». Часто причина пожара – сами люди, бросающие окурки и стекло на природе. Так, в Иловлинском районе накануне пастух случайно спалил степь.