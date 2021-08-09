МЧС предупредило о 43-градусной жаре в Волгоградской области

Настоящее пекло ожидается в Волгограде и области с 10 по 12 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области стоит аномально жаркая погода. Но в ближайшие три дня пекло только усилится. Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило о сильной жаре в +40...+43º. Как рассказали «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве, такая температура воздуха будет с 10 по 12 августа.

- В большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде с 10 по 12 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса. В отдельных северных районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса, - добавили в региональном Главке МЧС.

По информации Волгоградского ЦГМС, 10 августа по области температура воздуха ночью будет +23...+28°, местами до 18°, днем +33...+38°, местами +40..+43º. В Волгограде во вторник в ночные часы +26...+28º, днем +36...+38º.

Волгоградцев просят в жару соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергнуть риску свое здоровье. Жителям региона рекомендуют избегать открытого солнца и с 12.00 до 16.00 не оказываться на улице. Выходить из дома лучше в светлой одежде из натуральных тканей, в головном уборе и в солнцезащитных очках. Помещения надо проветривать, а также включать вентиляторы или кондиционеры. Чтобы избежать обезвоживания в жару, спасатели советуют пить больше воды, морсов, компотов, чая, а газированные или очень сладкие напитки лучше исключить, как и алкоголь.

Напомним, в регионе до конца лета продлили запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров.