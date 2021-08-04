Возьми QR-код и пой: первое ковид-фри караоке откроется в Волгограде

Петь и танцевать в волгоградских заведениях официально можно только с QR-кодом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области ежедневно пополняется реестр заведений, пожелавших получить паспорт иммунизации, чтобы работать без ограничений. Организаций, уже получивших право работать как зона ковид фри, на сегодняшний день 23. В числе последних – компания BB Resto.group (бар “Redwood” и ресторан «Персонажи»). Ранее паспорта иммунизации получили ресторан «Миля», сеть пиццерий «Жар-пицца», чайная «Чай Китайской Панды» и прочие заведения. Правда, пускать посетителей по QR-коду никто не спешит. Одними из первых решились открыться в новом формате в «Миле»: с четверга заработает караоке, свободное от коронавируса.

- Караоке мы запускаем в связи с тем, что получили паспорт чистой зоны и теперь нам можно вновь работать, как караоке. Соответственно, вход с четверга будет только по QR-кодам, справкам на наличие антител, ПЦР-тестом или наличием медотвода, - прокомментировали новость в заведении.

Напомним, статус «зоны, свободной от коронавируса» дает возможность ресторанам и кафе работать без ограничений по времени, по количеству и рассадке посетителей. В таких заведениях разрешены массовые мероприятия, вечеринки, банкеты, танцы и караоке. Пока ни в одном заведении у волгоградцев QR-код не спрашивают.

Напомним, в Волгограде продолжает действовать масочный режим и строгие ограничения по коронавирусу. Отменены массовые мероприятия, футбольные матчи пока проходят без зрителей. Снимать ограничения вряд ли будут в ближайшее время - каждый день число заболевших и умерших бьет печальные рекорды.