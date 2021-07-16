Бар, ресторан, чайная, гостиница: в Волгоградской области первые предприятия получили статус «ковид-фри»

В Волгограде первые заведения общепита стали "зонами свободными от COVID-19" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде первые заведения получили статус «зона свободная от COVID-19». «Ковид-фри» стали ресторанный комплекс «Миля», чайная «Чай Китайской Панды», бар «Салон Цилиндров», пиццерия «Жар-пицца», а также гостиница ИП Пархоменко Н. Н. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете по развитию туризма Волгоградской области. Заведения и предприятия будут иметь статус «чистой зоны» в течение полугода с момента выдачи паспорта иммунизации.

- Если после получения документа организацией будут допущены нарушения, то паспорт иммунизации аннулируют, - уточнили в облтуризме.

Заведения и предприятия, которые стали зоной «ковид-фри», теперь могут принимать только тех посетителей, которые при входе покажут QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса, либо свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, либо справку о перенесенном в течение полугода заболевании. А организации смогут работать без ограничений по посадке посетителей и по времени работы. Эти нововведения начали действовать в Волгоградской области с 12 июля по постановлению губернатора.

Власти продолжают получать заявки на получение статуса «зона свободная от COVID-19». На сегодняшний день волгоградские предприниматели подали более 20 заявлений.