Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 августа: снова антирекорд по заболевшим и смертям

В ковидных госпиталях все больше пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградская область снова обновила антирекорд по ежедневному приросту заболевших коронавирусом и смертям. На сегодня в регионе 323 новых случая заражения COVID-19 и сразу 16 летальных исходов. Статистика совсем не радует. При этом регион остается на 15-м месте по России по общему количеству заболевших. За год с небольшим их число выросло до 72,5 тысячи человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 августа 2021 года.

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За сутки эксперты подтвердили 16 смертей от коронавируса и его последствий. Это пациенты ковидных госпиталей, которые скончались не накануне, а полтора месяца назад. По данным федерального оперштаба, всего с начала пандемии COVID-19 стал главной причиной смерти 1875 волгоградцев. При этом, по данным Росстата, в 2020 году лишь у 738 из 2996 умерших пациентов с коронавирусом основной причиной смертей признали ковид. Остальные в статистику не вошли.

В ковидных госпиталях Волгограда и области с каждым днем все больше пациентов, много молодых и тяжелых. Выписывают пока меньше, чем поступает новичков. За последние сутки в регионе зафиксировали 297 выздоровевших. Всего одолели коронавирус более 64,5 тысячи волгоградцев.

Напоминаем, какие карантинные ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгоградской области в августе 2021 года.