Список ковидных ограничений обновили для Волгоградской области

Носить маску в местах скопления людей все еще обязательно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Карантинные ограничения по коронавирусу вошли в нашу жизнь давно и не раз изменялись, в итоге многие уже не помнят, какие именно правила действуют на данный момент в Волгограде и области. Федеральный оперативный штаб в общих чертах обновил информацию на сайте стопкоронавирус.рф. «КП-Волгоград» также напоминает о действующих в регионе в августе 2021 года антиковидных мерах и карантинных ограничениях.

Так, на 3 августа 2021 в Волгограде продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Носить маску нужно в магазине, в транспорте, на остановках и парковках, в лифтах. А вот перчатки во всех этих местах не обязательны, но рекомендованы. Обязаны защищать руки лишь работники, которые обслуживают большое количество людей и могут находиться от них на расстоянии менее 1,5 метра.

Заполняемость кафе, ресторанов и прочих заведений общепита в Волгоградской области должна составлять не более 50%, запрещено проведение банкетов, корпоративов. После полуночи возможно обслуживание только на вынос. Но все это не касается получивших статус COVID-free заведений.

В кинотеатрах, концертных залах, театрах, музеях и культурно-досуговых центрах зал может быть также заполнен лишь на 50%, если учреждение не получило статус свободной от коронавируса зоны. На экскурсии на открытом воздухе можно собрать группу до 35 человек. Все развлекательные мероприятия в ночное время под запретом.

Фудкорты и детские комнаты в ТЦ и ТРК по состоянию на начало августа снова закрыты. А дети и подростки до 18 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Проводить массовые мероприятия в Волгограде и области можно только при согласовании с оперативным штабом.

Минимум 30% сотрудников в Волгограде по-прежнему должны работать на «удаленке».

Все, кто вернулся из-за рубежа, обязаны ограничить свои контакты до получения результатов теста ПЦР.

Обязательная вакцинация введена для госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений, в том числе организаций здравоохранения, образования, социальной защиты.

Подробнее о последних изменениях в Волгограде читайте здесь. Кроме того, болельщиков с QR кодами разрешили ходить на стадион.