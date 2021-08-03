Блогер Ида Галич в Волгограде искала флюиды в горчичном масле

Ида Галич снимает в Волгограде программу "Незвездные флюиды" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоград приехала популярная телеведущая и блогер Ида Галич. В городе проходят съемки ее программы «Незвездные флюиды», которая выходит в YouTube. Визит в Волгоград Галич начала с посещения Мамаева кургана, о чем она сообщила своим подписчикам в Instagram. Судя по страничке в социальной сети, у блогера в городе на Волге насыщенная программа.

Накануне Ида Галич отправилась в Красноармейский район, посетив музей-заповедник Старая Сарепта. Ей показали комплекс с высоты колокольни кирхи, спустили в мистические музейные подземелья. Также блогер отжала масло на ручном прессе и попыталась сыграть на органе, рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

- Мы сегодня были в действующей лютеранской церкви! И слушали орган! – написала Ида Галич в своем Instagram.

Фото: instagram.com/galichida

Программа «Незвездные флюиды» рассказывает об интересных жителях России или тех, кто оказался в трудной ситуации, но, несмотря на это, не унывает и пытается находить позитив. Ида Галич встретилась с волгоградским блогером Тусей, которая родилась в хуторе Антонов Волгоградской области и стала популярной в Instagram. Сейчас у нее около миллиона подписчиков. Еще Ида Галич приехала в гости к волгоградскому отцу-одиночке Евгению Анисимову. Он воспитывает «солнечного сына».

- Мы сегодня познакомились с Евгением и Мишей. Евгений – отец-одиночка, который растет солнечного мальчика. Мы поговорили, с какими трудностями может столкнуться родитель ребенка с синдромом дауна и как сохранить позитив! Это потрясающая семья, которая очень вдохновляет, - сообщила в Instagram Ида Галич.

Отметим, Волгоград стал четвертым городом, куда приехала команда популярного блогера. Ранее вышли выпуски программы «Незвездные флюиды» из Владикавказа, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. А Волгоградская область в последнее время стала местом съемок нескольких проектов. В начале июля документальный фильм о городе на Волге снимали телеведущий Иван Ургант и журналист Владимир Познер. Позже спокойствие в Урюпинске нарушили блогеры Настя Ивлеева, Даня Милохин, Cherocky, Карина Karrambaby, Виталя Пара патронов, Роман Каграманов, которые в течение нескольких дней снимали трэвел-шоу «Блогеры и Дороги».