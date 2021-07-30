«Ну, Волгоград, готовься!»: блогер Ида Галич едет снимать шоу о волгоградцах, про которых должны все узнать

Ида Галич едет в Волгоград снимать "Незвездные флюиды" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоград 1 августа приедет популярная телеведущая и видеоблогер Ида Галич. Со своей командой она будет снимать YouTube-шоу «Незвездные флюиды». Об этом Ида Галич сообщила в своем Instagram. Подписчики спросили в социальной сети, в какие города России она хочет съездить. Видеооблогер отметила, что надеется объездить всю страну. А впереди у нее - путешествие в Волгоград.

- Хочется добраться до каждого города. Кстати, первого августа мы отправляемся в Волгоград, - написала Ида Галич в Instagram.

Фото: instagram.com/galichida

А в следующей публикации телеведущая и видеоблогер отметила, что с нетерпением ждет встречи с Волгоградом.

- Господи! Такая ностальгия! Скорее бы снять четвертую часть! Ну, Волгоград, готовься! – сообщила Ида Галич своим подписчикам.

На YouTube-канале видеоблогера выходит шоу «Незвездные флюиды». Съемочная группа ездит по городам страны и рассказывает про людей и места, про которых должны все узнать. Героями фильмов Иды Галич становятся россияне, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, но продолжают превозмогать все трудности. Ранее команда Иды Галич побывала во Владикавказе, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Отметим, на прошлой неделе в Урюпинске прошли съемки трэвел-сериала «Блогеры и Дороги», в которых приняли участие популярные среди молодежи звезды интернета Настя Ивлеева, Даня Милохин, Cherocky, Карина Karrambaby, Виталя Пара патронов, Роман Каграманов. А в начале июля документальный фильм о Волгограде снимали телеведущий Иван Ургант и журналист Владимир Познер.