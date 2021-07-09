Волгоградский краевед стал героем фильма Познера и Урганта

Познер и Ургант снимают новый фильм о городах на Волге. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня утром журналисты Владимир Познер и Иван Ургант прибыли в Волгоград на теплоходе для съемок своего нового фильма. В этом проекте телеведущие планируют рассказать о городах, стоящих на Волге. Начали с нашего города. До последнего авторы фильма не говорили, кто станет героями их картины. Пообщаться с самыми известными телеведущими страны выпал шанс волгоградскому краеведу, журналисту, блогеру, автору проекта Царицын.рф Роману Шкоде.

Напомним, поучаствовать в этой работе Владимир Познер призывал интересных людей из Волгограда, но с кем встретиться, конечно, ведущие решали сами. Съемка фильма началась в Комсомольском саду, а затем Роман провел для гостей экскурсию по городу. Волгоградец много лет проводит авторские пешеходные экскурсии по разным историческим уголкам, рассказывая историю Царицына.

Для Романа этот день стал особенным. Он назвал его большим событием в своей жизни.

- Поговорили о Царицыне, о Сталинграде, о Волге, о культурных особенностях города, об архитектуре, о жизни вообще, получилось даже в рамках беседы провести небольшую экскурсию. В общем, пообщались отлично, а у съёмочной группы было на сегодня ещё несколько героев и мест впереди, - поделился Роман Шкода.