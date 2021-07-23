Поле, трактор, самогон: Ивлеева нашла Урюпинск восхитительным

У телеведущей и блогера остались приятные впечатления после нескольких дней в Урюпинске Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Урюпинск Волгоградской области завершились съемки трэвел-сериала «Блогеры и Дороги». В течение нескольких дней покой в столице российской провинции был нарушен популярными блогерами Настей Ивлеевой, Даней Милохиным, Cherocky, Кариной Karrambaby, Виталей Пара патронов, Романом Каграмановым. Звезды интернета посмотрели, чем живут урюпинцы в сопровождении толп детей и подростков, которые были без ума от встречи с кумирами. Под большими впечатлениями от поездки в Урюпинск оказались и сами столичные гости.

- Урюпинск, спасибо! Это было восхитительно! Я, как путешественник со стажем, думала, меня уже нечем удивить, но это оказалось совершенно не так! – написала в своем Instagram Анастасия Ивлеева.

Команда блогеров во время съемок гуляла не только по Урюпинску, но и за пределами города. Звезды социальных сетей попробовали кухню местных заведений, побывали на фермах, катались на тракторе, плавали по реке Хопер на лодке и варили шулюм. Также герои интернет-сериала «Блогеры и Дороги» оценили местный самогон, который разливается в бутылки известных производителей виски. А блогер Роман Каграманов в память об Урюпинске набил на своей руке название города.

- Так должно было произойти, - рассказал своим подписчикам Роман Каграманов, снимая видео из тату-салона.

Об Урюпинске Роману Каграманову будет напоминать татуировка. Фото: instagram.com/kagramana/

Блогеры в Урюпинске прятались от юных поклонников за заборами. А когда показывались местной детворе, проверяли, кого из них громче приветствуют.

- Столько добрейших людей и интереснейших событий! – написала в публикации об Урюпинске Анастасия Ивлеева.

А ведь не все в столице российской провинции были рады приезду телеведущей и блогеров. Местный житель Михаил Филатов снял и опубликовал видео, в котором высказал недовольство визиту столичных гостей. Блогеров мужчина назвал «существами», а их контент – «недовторчеством».

Отметим, трэвел-сериал «Блогеры и Дороги» выходит в YouTube. Команда интернет-звезд ездить по деревням и маленьким населенным пунктам России, чтобы узнать, чем живут люди в глубинке. В Урюпинске прошли съемки второго сезона.