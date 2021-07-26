В Камышине на три дня откроют выездные пункты вакцинации от коронавируса

Камышане могут привиться в учреждениях культуры Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Камышине на три дня откроют выездное пункты вакцинации от коронавируса. Они будут работать в ЦКД «Дружба» и в ДК «Текстильщик» 28, 29 и 30 июля, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Все желающие смогут привиться с 9.00 до 12.00 без предварительной записи. Вакцинацию будут проводить медики Городской больницы №1.

Отметим, в Волгоградской области жители активно идут в пункты вакцинации от коронавируса. Ежедневно защиту от ковида получает около 15 тысяч человек. На оперативном совещании губернатора была поставлена задача еще увеличить темпы вакцинации от COVID-19. Но и при нынешних показателях в центрах вакцинации скапливаются огромные очереди из желающих сделать укол. Еще в новых пунктах иммунизации волгоградцы не могут получить второй компонент антиковидного препарата – нужно идти туда, где делался первый укол.

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