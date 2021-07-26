Среди заболевших коронавирусом волгоградцев менее 1% вакцинированных

В Волгоградской области ситуация с ковидом может стать еще хуже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стала главной темой на оперативном совещании губернатора. Андрей Бочаров поставил новые задачи по борьбе с ковидом. Среди них – увеличение в инфекционных госпиталях число коек до 6000, наращивание темпов вакцинации. Уже неделю в регионе ежедневный прирост заболевших составляет свыше 300 пациентов. Однако ситуация может еще ухудшиться.

- Специалисты прогнозируют возможное дополнительное осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с ростом числа людей, возвращающихся в Волгоградскую область после летнего отдыха и каникул из других регионов России, из-за рубежа. Эти факторы объективно уже сейчас и в ближайшей перспективе могут вызвать дальнейший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, - отметил Андрей Бочаров.

Новые штаммы коронавируса более заразны, а также увеличили число тяжелых случаев болезни. Все больше среди пациентов работающего населения и молодежи. При этом доля вакцинированных жителей среди заболевших — менее 1%. Сейчас в ковидных стационарах развернуто 5000 коек, из которых 15% остаются свободными. В ближайшее время мест в инфекционках доведут до 6000. В области отмечается повышенный спрос к вакцинации от коронавируса. Однако требуется еще больший темп.

- По уточненным данным специалистов Минздрава России, исходя из оценок экспертов, устойчивый коллективный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции возможно сформировать при уровне вакцинации в 80% от взрослого населения нашей страны. Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. Набраны неплохие темпы, но уже и они не соответствуют выполнению стоящей перед нами новой задачи по созданию устойчивого коллективного иммунитета в установленные сроки, - сообщил глава региона.

Также среди задач, которые были поставлены на оперативном совещании, сохранение запаса средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, антиковидной плазмы. Кроме этого, оперативный штаб и главный санитарный врач области должны предложить новые профилактические меры против коронавируса.