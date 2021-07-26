Снова очереди: волгоградцы не могут сделать вторую прививку от COVID-19 в новом центре вакцинации

Новый центр вакцинации открыли, а люди сидят в очередях в старых. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новый, большой, просторный центр вакцинации от коронавируса в музее «Россия. Моя история» должен был избавить волгоградцев от очередей на прививку. На прошлой неделе его открыли в присутствии губернатора Андрея Бочарова. «Теперь люди сюда будут идти потоком», обещали чиновники. Люди услышали хорошую новость и пошли, но столкнулись с проблемой – их снова отправляют в очереди в торговые центры и поликлиники. Дело в том, что второй компонент вакцины можно получить только там, где вас привили в первый раз. Из нового прививичного центра разворачивают всех, кто пришел на вторую прививку.

СТРОГИЙ ОТЧЕТ, КАК ЗА АЛКОГОЛЬ

Почему люди могут привиться здесь, а вынуждены полдня сидеть в очередях, если вакцина одна и та же, поинтересовались мы в администрации области.

- Вакцина в прививочные пункты в торговых центрах поступает комплектом: 1 и 2 компонент. Если на пациента потратили первый компонент вакцины, то второй ждет его в этом же прививочном центре, - объясняют чиновники.

В самих центрах врачи признаются: после того, как они сделали прививки, их рабочий день не заканчивается. За каждую ампулу со «Спутником V» они отчитываются строго, примерно как магазины за алкоголь с акцизной маркой. Поэтому во всем нужен порядок.

Так что в новом прививочном центре второй компонент прививки начнут колоть не раньше, чем через 2 недели – тем, кто привился у них в первые дни открытия. А если вы и в первый раз потратили весь день, чтобы поставить прививку в «Акварели», то вам придется пройти это все здесь же и во второй раз.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПО 15 ТЫСЯЧ

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, Каждый день в прививочных центрах обслуживают около 15 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в июне.

Последний завоз вакцин был 21 июля. Это 9000 доз «Спутника». Привиться «КовиВаком» в регионе практически нереально, за все время его получили только в количестве 9 360 доз, и он сразу закончился. Мало и «ЭпиВакКороны».

- За весь период с начала вакцинации в регион поступило 657 829 доз вакцины от коронавируса, из них 633 399 – это «Спутник V». Это объясняется тем, что вакцину изготавливают сразу на нескольких производственных площадка.

КСТАТИ

Как заявил сегодня на оперативном совещании глава области Андрей Бочаров, среди всей массы заболевших коронавирусом в Волгоградской области всего 1% - это вакцинированные.