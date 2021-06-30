Где сделать прививку от коронавируса в Волгограде и области: все пункты вакцинации

В пункте вакцинации может быть несколько видов вакцины от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вакцинация от COVID в Волгограде пошла ускоренными темпами после того, как власти решили сделать наличие прививки обязательной для работников сферы услуг и чиновников, а курорты Черноморского побережья решили закрыть въезд для туристов без иммунитета. На сегодня прививочные пункты работают практически во всех поликлиниках и больницах Волгоградской области. Можно пройти вакцинацию в торговых центрах и на некоторых предприятиях. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Волгограде, Волжском, Камышине и других городах и районах Волгоградской области.

Желающие сделать прививку от коронавируса жители Волгоградской области получают бесплатно одну из трех вакцин - «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Все, что для этого понадобится - паспорт и полис ОМС, а также отсутствие противопоказаний. Рассказываем, куда приходить на прививку от коронавируса в Волгограде и области и как записаться на прием.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

1. В одной из городских и районных поликлиник.

Онлайн - через сайт gosuslugi.ru;

Лично – при посещении поликлиники, в который открыт прививочный пункт;

По телефону - в ближайшей к вам поликлинике с 8 до 16 часов.

Адреса прививочных пунктов в городских и районных поликлиниках:

Волгоград:

Поликлиника №1 - (8442) 20-05-03;

Поликлиника №2 - (8442) 97-96-82;

Поликлиника №3 - (8442) 38-54-09;

Поликлиника №4 - (8442) 35-81-64;

Поликлиника №28 - (8442) 58-82-03, 92-31-25;

Поликлиника №30 – (8442) 36-14- 78;

Поликлиника №5, с 8.00 до 16 часов ежедневно по телефонам: (8442) 32-60-70, 42-00-05 и 45-09-24 (ул. Воронкова, 3);

Больница №7 - 8-906-175-42-09;

Больница №11 - (8442) 46-65-63;

Больница №16 - (8442) 64-37-11, 64-37-06;

Больница №15 - 8-903-478-05-09;

Больница № 22 – (8442) 67-10-67, 67-07-08;

Областная клиническая больница №3 - (8442) 93-10-90.

Волжский:

городская поликлиника №1 - 8-904-416-21-67;

поликлиника №2 – (8443) 56-24-42;

поликлиника больницы Фишера – (8443) 27- 17- 02;

поликлиника № 5 (ул. Оломоуцкая, 21а).

Города и районы области:

Камышин, горбольница №1 - 8-927-526-29-09; Камышинская ЦРБ – 8-905-482-01-23 с 8.00 до 15.00;

Михайловка, ЦРБ - (84463) 2-47-50;

Урюпинск, ЦРБ - (84442) 4-52-21;

Алексеевская ЦРБ;

Быковская ЦРБ;

Городищенская ЦРБ;

Даниловская ЦРБ;

Дубовская ЦРБ;

Жирновская ЦРБ;

Еланская ЦРБ;

Иловлинская ЦРБ;

Калачевская ЦРБ;

Котовская ЦРБ;

Киквидзенская ЦРБ;

Клетская ЦРБ;

Котельниковская ЦРБ;

Кумылженская ЦРБ;

Ленинская ЦРБ;

Нехаевская ЦРБ;

Николаевская ЦРБ;

Новониколаевская ЦРБ;

Новоаннинская ЦРБ;

Палласовская ЦРБ;

Октябрьская ЦРБ;

Ольховская ЦРБ;

Руднянская ЦРБ;

Серафимовичская ЦРБ;

Светлоярская ЦРБ;

Среднеахтубинская ЦРБ;

Старополтавская ЦРБ;

Суровикинская ЦРБ;

Чернышковская ЦРБ;

Фроловская ЦРБ.

Прививку делают дважды с перерывом в 14 дней или 21 день. Так что учтите, что вам нужно будет вновь прийти в эту же поликлинику еще раз.

Кроме того, мобильные бригады медиков по заявкам жителей выезжают на вакцинацию в отдаленные села и поселки.

В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ

Сделать прививку без предварительной записи можно в торговых центрах Волгограда и Волжского. Правда, сейчас в пунктах вакцинации в ТРЦ наплыв желающих, так что не исключено, что придется постоять в живой очереди в ожидании своей дозы вакцины. С собой также придется взять паспорт и полис ОМС.

Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Волгограда:

ТРК «7 Звезд», ежедневно с 12.00 до 19.00.

ТРК «Пирамида», 3-й этаж, ежедневно с 10.00 до 19.00.

ТРК «Европа Сити Молл», 2-й этаж у магазина Kari, ежедневно с 12.00 до 20.00.

ТЦ «Ворошиловский», 3-й этаж, у магазина «Твое», пн.-чт. - с 12.00 до 19.00; пт.-вс. - с 12.00 до 20.00.

ТРК «Мармелад», спецавтомобиль на парковке, ежедневно - с 11.00 до 19.00.

ТРК «Парк Хаус», гипермаркет «Карусель», рядом с химчисткой «Золушка», ежедневно - с 12.00 до 20.00.

ТРЦ «Акварель», 1-й этаж, напротив магазина Modi, ежедневно с 10.00 до 19.00.

Гипермакет «Магнит», пр. Героев Сталинграда, 74, 2-й этаж, ежедневно с 12.00 до 19.00.

Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Волжского:

ТЦ «Простор», ежедневно - с 10.00 до 19.00.

ТРК «Волгамолл», ежедневно с 11.00 до 19.00.

«Леруа Мерлен», в будние дни - с 15.00 до 20.00, в выходные - с 12.00 до 20.00.

Также кабинеты вакцинации работают на крупных предприятиях и по заявкам компаний и организаций. Есть ли у вас такая возможность, поинтересуйтесь у своего работодателя.