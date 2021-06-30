Где сделать прививку от коронавируса в Волгограде и области: все пункты вакцинации

В пункте вакцинации может быть несколько видов вакцины от ковида.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Вакцинация от COVID в Волгограде пошла ускоренными темпами после того, как власти решили сделать наличие прививки обязательной для работников сферы услуг и чиновников, а курорты Черноморского побережья решили закрыть въезд для туристов без иммунитета. На сегодня прививочные пункты работают практически во всех поликлиниках и больницах Волгоградской области. Можно пройти вакцинацию в торговых центрах и на некоторых предприятиях. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Волгограде, Волжском, Камышине и других городах и районах Волгоградской области.
Желающие сделать прививку от коронавируса жители Волгоградской области получают бесплатно одну из трех вакцин - «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Все, что для этого понадобится - паспорт и полис ОМС, а также отсутствие противопоказаний. Рассказываем, куда приходить на прививку от коронавируса в Волгограде и области и как записаться на прием.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
1. В одной из городских и районных поликлиник.
Онлайн - через сайт gosuslugi.ru;
Лично – при посещении поликлиники, в который открыт прививочный пункт;
По телефону - в ближайшей к вам поликлинике с 8 до 16 часов.
Адреса прививочных пунктов в городских и районных поликлиниках:
Волгоград:
Поликлиника №1 - (8442) 20-05-03;
Поликлиника №2 - (8442) 97-96-82;
Поликлиника №3 - (8442) 38-54-09;
Поликлиника №4 - (8442) 35-81-64;
Поликлиника №28 - (8442) 58-82-03, 92-31-25;
Поликлиника №30 – (8442) 36-14- 78;
Поликлиника №5, с 8.00 до 16 часов ежедневно по телефонам: (8442) 32-60-70, 42-00-05 и 45-09-24 (ул. Воронкова, 3);
Больница №7 - 8-906-175-42-09;
Больница №11 - (8442) 46-65-63;
Больница №16 - (8442) 64-37-11, 64-37-06;
Больница №15 - 8-903-478-05-09;
Больница № 22 – (8442) 67-10-67, 67-07-08;
Областная клиническая больница №3 - (8442) 93-10-90.
Волжский:
городская поликлиника №1 - 8-904-416-21-67;
поликлиника №2 – (8443) 56-24-42;
поликлиника больницы Фишера – (8443) 27- 17- 02;
поликлиника № 5 (ул. Оломоуцкая, 21а).
Города и районы области:
Камышин, горбольница №1 - 8-927-526-29-09; Камышинская ЦРБ – 8-905-482-01-23 с 8.00 до 15.00;
Михайловка, ЦРБ - (84463) 2-47-50;
Урюпинск, ЦРБ - (84442) 4-52-21;
Алексеевская ЦРБ;
Быковская ЦРБ;
Городищенская ЦРБ;
Даниловская ЦРБ;
Дубовская ЦРБ;
Жирновская ЦРБ;
Еланская ЦРБ;
Иловлинская ЦРБ;
Калачевская ЦРБ;
Котовская ЦРБ;
Киквидзенская ЦРБ;
Клетская ЦРБ;
Котельниковская ЦРБ;
Кумылженская ЦРБ;
Ленинская ЦРБ;
Нехаевская ЦРБ;
Николаевская ЦРБ;
Новониколаевская ЦРБ;
Новоаннинская ЦРБ;
Палласовская ЦРБ;
Октябрьская ЦРБ;
Ольховская ЦРБ;
Руднянская ЦРБ;
Серафимовичская ЦРБ;
Светлоярская ЦРБ;
Среднеахтубинская ЦРБ;
Старополтавская ЦРБ;
Суровикинская ЦРБ;
Чернышковская ЦРБ;
Фроловская ЦРБ.
Прививку делают дважды с перерывом в 14 дней или 21 день. Так что учтите, что вам нужно будет вновь прийти в эту же поликлинику еще раз.
Кроме того, мобильные бригады медиков по заявкам жителей выезжают на вакцинацию в отдаленные села и поселки.
В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ
Сделать прививку без предварительной записи можно в торговых центрах Волгограда и Волжского. Правда, сейчас в пунктах вакцинации в ТРЦ наплыв желающих, так что не исключено, что придется постоять в живой очереди в ожидании своей дозы вакцины. С собой также придется взять паспорт и полис ОМС.
Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Волгограда:
ТРК «7 Звезд», ежедневно с 12.00 до 19.00.
ТРК «Пирамида», 3-й этаж, ежедневно с 10.00 до 19.00.
ТРК «Европа Сити Молл», 2-й этаж у магазина Kari, ежедневно с 12.00 до 20.00.
ТЦ «Ворошиловский», 3-й этаж, у магазина «Твое», пн.-чт. - с 12.00 до 19.00; пт.-вс. - с 12.00 до 20.00.
ТРК «Мармелад», спецавтомобиль на парковке, ежедневно - с 11.00 до 19.00.
ТРК «Парк Хаус», гипермаркет «Карусель», рядом с химчисткой «Золушка», ежедневно - с 12.00 до 20.00.
ТРЦ «Акварель», 1-й этаж, напротив магазина Modi, ежедневно с 10.00 до 19.00.
Гипермакет «Магнит», пр. Героев Сталинграда, 74, 2-й этаж, ежедневно с 12.00 до 19.00.
Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Волжского:
ТЦ «Простор», ежедневно - с 10.00 до 19.00.
ТРК «Волгамолл», ежедневно с 11.00 до 19.00.
«Леруа Мерлен», в будние дни - с 15.00 до 20.00, в выходные - с 12.00 до 20.00.
Также кабинеты вакцинации работают на крупных предприятиях и по заявкам компаний и организаций. Есть ли у вас такая возможность, поинтересуйтесь у своего работодателя.