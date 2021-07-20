В строгой последовательности: в волгоградском ДК Тракторозаводского района восстанавливают основание крыльца

Фото: Администрация Волгограда

Во Дворце культуры Тракторозаводского района Волгограда продолжается реконструкция фасадов. В рамках работ строители обновляют и лестницу перед входом в здание. Ранее подрядчик демонтировал бетонное основание крыльца. Его восстановили до первоначального вида, теперь гранитные ступени возвращают на место. Чтобы рабочие не перепутали очередность при монтаже, каждый блок пронумеровали и устанавливают в строгой последовательности, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

- По окончании монтажа гранитные ступени будут дополнительно очищены при помощи пескоструйного аппарата, - отметили в администрации Волгограда.

Для обеспечения доступа в ДК Тракторозаводского района, подрядчик сначала приводит в порядок одну сторону лестницы, затем – вторую. После завершения монтажа гранитных ступеней их перед входом в здание сделают напольное покрытие из мраморной крошки.

Параллельно подрядчик восстанавливает фасад ДК. На половину завершилось обновление декоративного штукатурного покрытия стен. Специалисты используют штукатурную смесь с добавлением перлита - такая же использовалась при отделке здания во время его строительства. Ранее рабочие установила порядка ста новых окон, которые по цвету соответствуют первоначальному облику Дворца культуры.

Отметим, восстановление фасадов ДК - очередной этап обновления центральной части Тракторозаводского районов. Работы начались минувшей весной. На реконструкцию фасада было выделено 32 миллиона рублей.