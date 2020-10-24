Оркестр фонарей появился на Тракторном

Фонари музыканты уже появились на сотнях фотографий волгоградцев. Фото: мэрия

У Дворца культуры Тракторозаводского района Волгограда наконец появился оркестр фонарей. В музыкальном сквере, который расположился вдоль улицы Шурухина установили шесть арт-фонарей ручной работы. Светильники закреплены на фигурах музыкантов играющих на аккордеоне, контрабасе, саксофоне, гитаре, трубе и балалайке. Рядом с ними в сквере искусств установили изящные скамейки с ножками в виде лир. Как идут работы в одном из знаковых мест ТЗР, субботним утром проверил губернатор Андрей Бочаров.

Территория у ДК ТРЗ - это первое в этом году городское общественное пространство, которое благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Новую жизнь вдохнули в участок площадью около 17 тысяч квадратных метров. Здесь высадили более 400 деревьев и кустарников и проложили три километра поливочного водопровода для полива. Также обновили 2,7 километра электросетей и старый фонтан на площади.

Дорожки вокруг ДК и площадь перед ним замостили плиткой. На прогулочных аллеях зеленеет газон. А вдоль здания со стороны улицы Жолудева детвору и молодежь ждут игровые и спортивные комплексы. За порядком следит система видеонаблюдения. Как сообщили в мэрии, осталось установить навесы над скамейками и урны. В целом подрядчик задержался на 25 дней. Сдать объект должны были еще 1 октября.

- Обновленная прогулочная территория с каждым днем становится все более популярной у волгоградцев. Так, взрослые с удовольствием гуляют по новым аллеям, а дети активно осваивают игровые и спортивные площадки, - рассказала директор ДК Тракторозаводского района Наталья Помазанова

Кстати, фото новых фонарей уже разлетелись по соцсетям в сотнях селфи. Волгоградцы с удовольствием делают снимки с новой достопримечательностью района.

Скамейки в сквере тоже не простые. Фото: мэрия

В ПЛАНАХ - УЛИЦА, НОВЫЙ СКВЕР И СТАДИОН

На этом благоустройство района не окончится. Территория у ДК – это лишь первый этап масштабной реконструкции улицы Дзержинского. Впереди обустройство скейтплощадки и обновление фасада ДК. В следующем году строители будут работать на участке от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Обещают реконструировать легендарный стадион «Трактор», а на месте не менее известного вещевого рынка через несколько лет появятся торговый центр и новый сквер.

- Мы продолжаем комплексную работу по развитию Тракторозаводского и других районов Волгограда с учетом дополнительных предложений, поступающих от жителей, - сделал акцент Андрей Бочаров. - Те средства, которые мы запланировали в областном бюджете на эти цели, будут выделены в полном объеме, несмотря на сложности, связанные с распространение коронавирусной инфекции. Мы не остановили ни одну программу. Все, запланированное на 2020 год, будет реализовано в полном объеме.

Всего в этом году преобразятся шесть общественных пространств Волгограда.