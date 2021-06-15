В Волгограде в ДК ТЗР реставрируют гранитную лестницу

Фото: пресс-служба мэрии.

В Тракторозаводском районе Волгограда продолжается реконструкция Дворца культуры. В прошлом году благоустроили территорию вокруг ДК, сейчас рабочие взялись за реставрацию крыльца. Это очень кропотливый труд: каждую гранитную плиту снимают, нумеруют, затем чистят до первоначального вида. В итоге их установят на прежние места.

- Для обеспечения доступа в здание работы осуществляются поэтапно: сначала будет приведена в надлежащее состояние одна сторона лестницы, а затем реконструируют вторую половину, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Параллельно приводят в порядок фасад здания ДК. Уже заменили окна. При штукатурке стен используют смесь с добавлением перлита, как при строительстве.

Отметим, сейчас в кружках и объединениях Дома культуры занимаются свыше 800 волгоградцев.