Ремонт ДК Тракторозаводского района Волгограда обойдется в 32 миллиона рублей

Впервые за полвека ДК капитально отремонтируют, причем и внутри и снаружи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Наконец-то Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда или, как его чаще называют «ДК Алюминиевого завода» дождался ремонта. Уже в 2021 году возьмутся за его обновление, причем отремонтировать обещают капитально – и внутри, и снаружи. На днях эксперты из «Дирекции Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников» дали положительное заключение на проведение ремонта этого ДК. Теперь подрядчик может приступить к работам.

Напомним, что этот ДК является объектом культурного наследия регионального значения. Как сказано в заключении экспертов «он является одним из последних образцов, построенных в Волгограде, где принципы классической архитектуры остались в основе сооружения». Поэтому и подход к ремонту особый.

По плану, здесь восстановят фасад и цоколь; заменят окна, двери, ограждения и водосточную систему, восстановят утраченные элементы гранитных ступеней, а также сделают наружное освещение. Аукцион на капремонт ДК выиграла компания ООО «СМУ 44». Изначальная цена контракта была 39 миллионов рублей, но эта фирма пообещала сделать все за 32 миллиона рублей (с такой минимальной ценой и победила в тендере). Согласно контракту, к концу 2021 года все ремонтные работы в ДК должны быть завершены.