Владелец лодочной станции Жданов все же может сесть на 7 лет по делу о крушении катамарана

Мертвыми из воды достали 11 человек. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кажется, эта история не закончится никогда: в Волгограде снова ждет приговора владелец лодочной станции, с которой в июне 2018-го в свой последний путь отправилась «Елань-12». Катамаран потерпел крушение на Волге, погибли 11 человек (гаишники и их жены, дети), а жизнь Леонида Жданова изменилась круто и навсегда. Все эти годы он просит оправдательного приговора, не считая себя виновным в смерти людей, которые отправились в плавание с пьяным капитаном. Чуть больше года назад, в июне 2020-го, после долгих судов, его оправдали. А в сентябре 2020 он снова оказался на скамье подсудимых: оправдательный приговор обжаловала прокуратура. Мол, суд недостаточно полно и всесторонне исследовал доказательства причастности Жданова. Прокуратура настаивает, что Леонида Жданова надо лишить свободы на 7 лет и отправить его в исправительную колонию. Сам он просит у суда его оправдать.

Как сообщает пресс-служба волгоградских судов, оглашение приговора Жданову назначено на 16 июля. Хотя в день трагедии у него был выходной, как владелец ООО «Пристань» будет отвечать по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Обвинение считает, что беды не случилось бы, если бы нетрезвому капитану охрана не позволила сесть за штурвал.

Напомним, Жданов не единственный, кого обвинили после крушения катамарана. На скамье подсудимых оказались и сотрудники ГИМС. Следствие сделало выводы, что они не проверяли должным образом лодочную станцию, а если и находили нарушения, то закрывали на них глаза. В итоге им дали по три года колонии.