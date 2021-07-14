Не привезли в суд: процесс по громкому делу генерала Музраева отложили до августа

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

14 июля в Южном военном окружном суде Ростова-на-Дону должно было состояться первое заседание по громкому делу генерала Михаила Музраева – экс-главы волгоградского следкома, обвиняемого в поджоге дома губернатора. Однако судебный процесс так и не начался из-за «недоставления подсудимого». Фигуранта еще не этапировали из СИЗО Лефортово, которое находится в Москве, в Ростов.

Как рассказал «КП-Волгоград» адвокат генерала Владимир Семенцов, сегодняшнее заседание началось с того, что в зале «не оказалось Музраева». Скорее всего, документы на бумажном носителе о необходимости доставить экс-главу следкома в Южный военный суд, попросту «потерялись» или очень долго идут в СИЗО. Ничего не оставалось, как перенести заседание на 5 августа.

Отметим, что уголовное дело в отношении второго фигуранта по делу о поджоге дома губернатора – Владимира Зубкова – тоже рассматривается в рамках этого судебного процесса коллегией из трех федеральных судей.